Inps | prosegue a Roma cessione immobili | venduti appartamenti per 3 | 45 mln

(Di martedì 16 marzo 2021) Nuova vendita dinel popoloso quartiere Tuscolano di, che segue quella realizzata lo scorso gennaio, entrambe realizzate in blocco a favore degli inquilini esistenti. Nell’ambito del proprio programma di dismissioniari, è stata portata a termine la complessadi altri 66ad affittuari di lungo corso, che hanno beneficiato per l’acquisto delle agevolazioni di legge. Lo rende noto l’. L’operazione, che riveste particolare importanza nello scenario attuale di grave emergenza abitativa, ha consentito di realizzare un importo di 3.454.579 euro da destinare ad investimenti futuri per ottimizzare la gestioneare e funzionale degli uffici. Nel rispetto delle norme di legge e delle direttive sulla ...

Nel triennio 2021 - 2023, la Direzione Patrimonio e Investimenti dell'ha in programma di cedere complessivamente, attraverso diverse opzioni, immobili per un valore di circa 450 milioni di euro, ...... la federazione dei pubblici esercizi italiani, sui datirelativi ai livelli occupazionali del ... "Non è più accettabile",Cursano, che di Fipe è anche vicepresidente vicario nazionale, "...Nuova vendita di immobili Inps nel popoloso quartiere Tuscolano di Roma, che segue quella realizzata lo scorso gennaio, entrambe realizzate in blocco ...Così in una nota dell'Istituto. Una disponibilità - prosegue l'Inps - da considerarsi già implicita nella propria natura di ente pubblico al servizio del Paese, ma certamente ancor più necessaria in ...