In Parlamento nasce la coalizione per il Ponte sullo Stretto: i renziani si alleano a Lega e Berlusconi (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo aver messo il Ponte sullo Stretto tra i motivi imprescindibili per cui far cadere il governo Conte 2, richiesta archiviata rapidamente davanti a Mario Draghi, Matteo Renzi e Italia viva hanno trovato in Parlamento gli alleati per portare avanti la loro proposta: Lega e Forza Italia. E' nato infatti in queste ore l'intergruppo parlamentare dal nome "Ponte sullo Stretto. Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud". Tra i promotori dell'iniziativa ci sono appunto esponenti di Carroccio e Forza Italia, ma anche i parlamentari renziani. "Un'alleanza finalizzata allo sviluppo infrastrutturale italiano partendo dal Meridione che, capovolgendo il paradigma, è inteso come espressione di potenzialità socio-economiche", si legge nella ...

