In nuovo governo libico – il primo di unità nazionale dopo sette anni – ha giurato di fronte al Parlamento (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì il nuovo governo libico, il primo di unità nazionale dopo sette anni di divisioni, ha giurato di fronte al Parlamento. Il nuovo governo, risultato da negoziati mediati dall’ONU, ha sostituito i due governi che si sono divisi il controllo Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì il, ildidi divisioni, hadial. Il, risultato da negoziati mediati dall’ONU, ha sostituito i due governi che si sono divisi il controllo

Governo Myanmar: Signis, "restituire alla gente la speranza per un nuovo futuro" Signis, l'Associazione cattolica mondiale per la comunicazione, ascolta "il grido del coraggioso popolo birmano nella resistenza non violenta al colpo di stato militare del Myanmar che ribalta un'elez ...

Libia, il governo di unità giura a Tobruk: "Appartiene a tutti" Il nuovo governo ad interim unificato della Libia ha giurato ieri nel parlamento di Tobruk, nella regione orientale della Cirenaica. L'esecutivo avrà il compito di guidare il Paese fino alle elezioni ...

