In Italia sospese le prenotazioni: cosa succede a chi ha fatto la prima dose? (Di martedì 16 marzo 2021) Stanno impazzendo, da ieri pomeriggio, i telefoni degli studi medici, presi d'assalto da tutti coloro che erano in attesa del , della o della . Dopo la notizia del blocco in Italia, infatti, oltre un ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Stanno impazzendo, da ieri pomeriggio, i telefoni degli studi medici, presi d'assalto da tutti coloro che erano in attesa del , della o della . Dopo la notizia del blocco in, infatti, oltre un ...

Advertising

giornale_editto : #news #vaccino sospese le dosi di #AstraZeneca in #italia - Destradipopolo : MOVIMENTO ITALIANI SENZA CITTADINANZA: “LO #IUSSOLI IN ITALIA NON E’ MAI UNA PRIORITA’, LE NOSTRE VITE SOSPESE”… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid - RassegnaZampa : #AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid -