Immobiliare | cala la fiducia dei costruttori USA a marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Scende ancora, anche se solo marginalmente, ladel settoreUSA, sintetizzata dall’indice NAHB. Ail dato si è attestato a 82 punti, dagli 84 del mese precedente e rispetto agli 83 del consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita deinel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. “Sebbene icontinuino a vedere un forte flusso di acquirenti, i recenti aumenti dei costi dei materiali e dei tempi di consegna, in particolare per il legname, hanno fatto diminuire il sentimento deiquesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Immobiliare cala

Il Messaggero

