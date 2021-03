Immobili: Hera Holding, accanto a banche per portare imprese fuori da crisi (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Uno sviluppatore Immobiliare che inizia ad avere difficoltà nel portare a termine un'iniziativa, nel pagare i fornitori e le rate dei prestiti con la banca. Ma anziché percorrere i diversi gradini delle classificazioni delle operazioni 'deteriorate' (Past due, Utp e, infine, Npl, con tutto ciò che ne consegue, viene affiancato da una società specializzata che lo aiuta ad uscire dalla situazione di crisi, a completare il lavoro e onorare quanto dovuto. Il tutto, valorizzando e riqualificando l'immobile. E' questo il ruolo riconosciuto da istituti di credito e fondi a Hera Holding, società che li affianca nella gestione dei crediti deteriorati, fenomeno che, oltretutto, nel 2021 tornerà a crescere a causa della crisi. "Laddove dietro al credito ci sia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Uno sviluppatoreare che inizia ad avere difficoltà nela termine un'iniziativa, nel pagare i fornitori e le rate dei prestiti con la banca. Ma anziché percorrere i diversi gradini delle classificazioni delle operazioni 'deteriorate' (Past due, Utp e, infine, Npl, con tutto ciò che ne consegue, viene affiancato da una società specializzata che lo aiuta ad uscire dalla situazione di, a completare il lavoro e onorare quanto dovuto. Il tutto, valorizzando e riqualificando l'immobile. E' questo il ruolo riconosciuto da istituti di credito e fondi a, società che li affianca nella gestione dei crediti deteriorati, fenomeno che, oltretutto, nel 2021 tornerà a crescere a causa della. "Laddove dietro al credito ci sia un ...

