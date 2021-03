Imbarazzo per Ilary Blasi: “Questa sera vi faccio entrare dentro la pat*ta” (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 15 Dopo un paio d’anni di stop lunedì sera su Canale 5 è ripartita L’Isola dei Famosi con la 15esima edizione. Per la prima volta in assoluto alla guida del reality show c’è Ilary Blasi che ha preso il posto della collega Alessia Marcuzzi. E proprio la moglie di Francesco Totti insieme ai due opinionisti si è lasciata andare ad una serie di doppi sensi. Ad esempio, durante un collegamento con l’inviato Massimiliano Rosolino ha fatto una gaffe epica. Nello specifico, la professionista romana nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione molto imbarazzante, perché ha sbagliato a pronunciare la parola: “Questa sera vi faccio entrare nella pat*ta”. Risate nello ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 marzo 2021) Gaffe dia L’Isola dei Famosi 15 Dopo un paio d’anni di stop lunedìsu Canale 5 è ripartita L’Isola dei Famosi con la 15esima edizione. Per la prima volta in assoluto alla guida del reality show c’èche ha preso il posto della collega Alessia Marcuzzi. E proprio la moglie di Francesco Totti insieme ai due opinionisti si è lasciata andare ad una serie di doppi sensi. Ad esempio, durante un collegamento con l’inviato Massimiliano Rosolino ha fatto una gaffe epica. Nello specifico, la professionista romana nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione molto imbarazzante, perché ha sbagliato a pronunciare la parola: “vinella”. Risate nello ...

