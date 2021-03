Ilary Blasi : La patata... prima gaffe all’Isola dei Famosi Video

Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi come una moderna Eva Kant in nero e un'acconciatura severa. L'intenzione, per l'inizio della puntata, è di portare i concorrenti e il pubblico in un'atmosfera suggestiva, ma qualcosa non va. Infatti Blasi avrebbe dovuto parlare dell'ormai famosa "palapa", ovvero la capanna di legno e paglia in cui entrano i concorrenti quando fanno le nomination, ma quella che ne esce è decisamente una frase. Diversa: momento, oggi per la prima volta che ti ho fatto entrare nella patata ... ". La conduttrice si accorgesse di aver commesso un grosso errore...

DENTRO LA PATATA AHAHAHAH #isola pic.twitter.com/s2MHxpn5Df — icy (@fuoridallhype_) March 15, 2021

