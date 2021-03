Ilary Blasi | la gaffe della prima puntata dell’Isola dei Famosi diventa virale

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - Vanessaaaa____ : @Iry___ PENSA CHE MIA MADRE HA AVUTO IL CORAGGIO DI PRONUNCIARE LE SEGUENTI PAROLE: “Mmh però secondo me Tommaso là… - _eni_96 : RT @trash_italiano: Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

La location che ospita la quindicesima edizione di 'L'Isola dei Famosi', condotta per la prima volta da, è l'Honduras. Lo scenario del reality sono le isole di Cayos Cochinos, due grandi isole e alcuni isolotti corallini nel bel mezzo del Mar dei Caraibi. Un paradiso ancora incontaminato, ...cominciata su Canale 5 la nuova edizione dell' Isola dei Famosi condotta per la prima volta da. New entry anche l'inviato speciale in Honduras Massimiliano Rosolino e i tre opinionisti: Iva Zanicchi , Elettra Lamborghini (in collegamento da casa a causa del Covid ) e Tommaso ...L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Nella prima puntata, andata in onda ieri sera, la padrona di casa Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione del reality. La showgirl, ...La concorrente ha anche affermato di avere un debole per gli uomini che praticano lavori manuali poiché in caso di Apocalisse saprebbero come costruire un rifugio e proteggerla ...