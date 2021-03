Ilaria Capua a DiMartedì: 'Il vaccino AstraZeneca funziona, ho detto a mia mamma di farlo' (Di martedì 16 marzo 2021) ' Il vaccino AstraZeneca funziona . Ci sono segnalazioni di eventi che sono contemporanee, a volte nemmeno tanto, alla somministrazione del vaccino. I numeri relativi ad eventi avversi ad oggi non ci ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) ' Il. Ci sono segnalazioni di eventi che sono contemporanee, a volte nemmeno tanto, alla somministrazione del. I numeri relativi ad eventi avversi ad oggi non ci ...

Advertising

fanpage : Ilaria Capua a #DiMartedì: 'Vedo la luce in fondo al tunnel' #AstraZeneca - Adnkronos : #AstraZeneca, #IlariaCapua: #vaccino funziona, vedo luce in fondo al tunnel' - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Si tratta di stare fermi per altri due mesi. Poi arriverà la bella stagione' (VIDEO) - Eugenio85428611 : RT @valy_s: Velo pietoso su Ilaria #Capua che ci racconta che si è vaccinata in #Florida, e dopo è andata AL MARE (nonostante il pericolosi… - giomo2 : AstraZeneca, Ilaria Capua chiarisce e lancia una provocazione: sono vaccinata, se cado e mi rompo una gamba è a cau… -