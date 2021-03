Il voto a 16 anni, un modo per costringere la politica a occuparsi davvero dei giovani (Di martedì 16 marzo 2021) Per allargare il peso dei giovani nella società non basta abbassare l’età dell’elettorato attivo. Ma sarebbe già un passo in avanti, in un paese strutturato dal punto di vista politico, economico, lavorativo e previdenziale sulle necessità e le richieste delle fasce demografiche più elevate. Enrico Letta, neosegretario del Pd chiamato a incollare i cocci di un partito prosciugato se non essiccato nell’identità progressista dopo anni di governi assortiti dove gli alleati si chiamavano di volta in volta Angelino Alfano o Luigi Di Maio, ci crede. Tanto da aver ricollocato il punto, insieme allo ius soli e ad altri aspetti, al centro del suo percorso di disperato salvataggio del partito (e del governo Draghi). “Ho vissuto con una nuova generazione – ha spiegato Letta riferendosi ai suoi ultimi sette di insegnamento passati tra l’istituto Sciences Po di ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) Per allargare il peso deinella società non basta abbassare l’età dell’elettorato attivo. Ma sarebbe già un passo in avanti, in un paese strutturato dal punto di vista politico, economico, lavorativo e previdenziale sulle necessità e le richieste delle fasce demografiche più elevate. Enrico Letta, neosegretario del Pd chiamato a incollare i cocci di un partito prosciugato se non essiccato nell’identità progressista dopodi governi assortiti dove gli alleati si chiamavano di volta in volta Angelino Alfano o Luigi Di Maio, ci crede. Tanto da aver ricollocato il punto, insieme allo ius soli e ad altri aspetti, al centro del suo percorso di disperato salvataggio del partito (e del governo Draghi). “Ho vissuto con una nuova generazione – ha spiegato Letta riferendosi ai suoi ultimi sette di insegnamento passati tra l’istituto Sciences Po di ...

