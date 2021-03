Il Volo e la dedica a Vito Boschetto, il padre di Ignazio Boschetto morto all’inizio di marzo: la foto e la dedica de Il Volo su Instagram (Di martedì 16 marzo 2021) Una dolcissima dedica quella che Il Volo ha voluto oggi condividere con i propri seguaci su Instagram e rivolta a Vito Boschetto, il padre di Ignazio, scomparso improvvisamente all’inizio di marzo, qualche sera prima che il figlio insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble si esibissero sul palco del Festival di Sanremo. Il Volo ricorda Vito Boschetto, il padre di Ignazio scomparso a inizio marzo La notizia della scomparsa del padre di Ignazio Boschetto era stata resa nota lo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Una dolcissimaquella che Ilha voluto oggi condividere con i propri seguaci sue rivolta a, ildi, scomparso improvvisamentedi, qualche sera prima che il figlio insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble si esibissero sul palco del Festival di Sanremo. Ilricorda, ildiscomparso a inizioLa notizia della scomparsa deldiera stata resa nota lo ...

