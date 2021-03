Il virus entra nella casa di riposo Bambozzi, contagiati 6 anziani: avevano ricevuto la prima dose del vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) OSIMO - Il Covid è entrato anche nella casa di riposo della Fondazione Osimana Padre Benvenuto Bambozzi di via Matteotti, l'unica finora risparmiata fra le tre residenze per anziani cittadine. A ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021) OSIMO - Il Covid èto anchedidella Fondazione Osimana Padre Benvenutodi via Matteotti, l'unica finora risparmiata fra le tre residenze percittadine. A ...

Advertising

bhobhobho2 : RT @Martola__: lo so che ci siamo rotti il cazzo e che ormai vale tutto, davvero lo so, ma sto vivendo sulla mia pelle cosa succede se poi… - Ginko92_ : Come mai non possono stare in isole diverse?C'entra il virus?:-/ #Isola - G_P_1973 : @ritac22 @NicolaPorro I medici italiani non hanno deciso un cazzo. E Burioni( che non va in Mediaset) chec’entra ?… - du00 : @04Carmen20 patentino vaccinale e' una suggestione dei media disadattati. chi e' vaccinato non prende il virus ma s… - FraDelleRose : RT @Martola__: lo so che ci siamo rotti il cazzo e che ormai vale tutto, davvero lo so, ma sto vivendo sulla mia pelle cosa succede se poi… -