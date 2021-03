Il virologo Galli: “La sospensione al vaccino AstraZeneca farà danni enormi” (Di martedì 16 marzo 2021) E' convinto che “tutto si risolverà in una bolla di sapone e che farà un gran danno nel rallentare la campagna vaccinale". Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla con la franchezza che lo contraddistingue sulla sospensione del vaccino anti Covid AstraZeneca, considerandola “molto sbagliata”. sospensione che, fra la'ltro, “si rifletterà in maniera pesante sulla fiducia della gente”.Professore Galli, è stato sospeso ancora una volta il vaccino AstraZeneca. Cosa è successo?“Secondo me, assolutamente nulla a meno che ci sia qualcosa che non so. Quello che so, invece, come è successo altre volte, è che siamo di fronte al solito rumore di fondo perché, purtroppo, alle persone può ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 marzo 2021) E' convinto che “tutto si risolverà in una bolla di sapone e cheun gran danno nel rallentare la campagna vaccinale". Massimo, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla con la franchezza che lo contraddistingue sulladelanti Covid, considerandola “molto sbagliata”.che, fra la'ltro, “si rifletterà in maniera pesante sulla fiducia della gente”.Professore, è stato sospeso ancora una volta il. Cosa è successo?“Secondo me, assolutamente nulla a meno che ci sia qualcosa che non so. Quello che so, invece, come è successo altre volte, è che siamo di fronte al solito rumore di fondo perché, purtroppo, alle persone può ...

Advertising

NicolaPorro : Il virologo #Galli continua la campagna terroristica sulle varianti. Omettendo un particolare...???? - PaganoAlexander : IL VIROLOGO PROF. GALLI HA DETTO CHE LE PERSONE DI UNA CERTA ETA', PUO' CAPITARE CHE MUOIANO PER TROMBOSI; MA ACCAD… - VELOSPORT1960 : Il virologo all'Adnkronos Salute: 'Con ogni probabilità si risolverà in una bolla di sapone ma danno a campagna vac… - FilippoTurati5 : @LFacciato @radiosilvana @ArthurS22454571 @guffanti_marco Purtroppo per te è virologo nel senso pieno della parola.… - LFacciato : @FilippoTurati5 @radiosilvana @ArthurS22454571 @guffanti_marco Chiudo con uno slogan che ho scritto più volte anche… -