“Il vaccino AstraZeneca può essere somministrato anche a soggetti a rischio trombosi” (Di martedì 16 marzo 2021) Le morti per trombosi di persone che avevano da poco ricevuto il vaccino AstraZeneca accrescono il timore circa la sicurezza dei vaccini in tutta Europa. I dati, però, dimostrano che l’incidenza di eventi tromboembolici non ha subito alcun accrescimento in seguito all’inizio delle campagne vaccinali. I diversi casi di decesso per trombosi su persone che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021) Le morti perdi persone che avevano da poco ricevuto ilaccrescono il timore circa la sicurezza dei vaccini in tutta Europa. I dati, però, dimostrano che l’incidenza di eventi tromboembolici non ha subito alcun accrescimento in seguito all’inizio delle campagne vaccinali. I diversi casi di decesso persu persone che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - lui29p : RT @marcocattaneo: Due parole di aggiornamento sulla sospensione del vaccino #astrazeneca. - jacopotondelli : RT @marcocattaneo: Due parole di aggiornamento sulla sospensione del vaccino #astrazeneca. -