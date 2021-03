Il sorteggio di Roma-Barcellona nell’urna di Nyon – 16 marzo 2018 – VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16 marzo 2018, durante i sorteggi per i quarti di Champions League, la Roma trova il Barcellona e darà vita di lì a poco ad un’impresa storica Il 16 marzo 2018 a Nyon, vanno di scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Non è un turno fortunato per le due italiane rimaste, Roma e Juventus, che vengono accoppiate rispettivamente a Barcellona e Real Madrid. Se i bianconeri possono nutrire qualche flebile speranza di raggiungere le semifinali, per i giallorossi questa possibilità appare per tutti semplicemente inesistente. La squadra di Eusebio Di Francesco, alla sua prima vera esperienza in campo internazionale da allenatore, sembra non avere i mezzi per contrastare la corazzata blaugrana. Molti singoli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16, durante i sorteggi per i quarti di Champions League, latrova ile darà vita di lì a poco ad un’impresa storica Il 16, vanno di scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Non è un turno fortunato per le due italiane rimaste,e Juventus, che vengono accoppiate rispettivamente ae Real Madrid. Se i bianconeri possono nutrire qualche flebile speranza di raggiungere le semifinali, per i giallorossi questa possibilità appare per tutti semplicemente inesistente. La squadra di Eusebio Di Francesco, alla sua prima vera esperienza in campo internazionale da allenatore, sembra non avere i mezzi per contrastare la corazzata blaugrana. Molti singoli ...

