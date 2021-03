Il Social Film Festival Artelesia 2021 torna in presenza, le date (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il cinema è fatto per tutti coloro la cui curiosità è il più grande difetto”. Questa frase del regista francese Claude Lelouch raffigura in maniera totale l’anima del Social Film Festival Artelesia, il Concorso Internazionale del Cinema Sociale promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, presieduta dalla Prof.ssa Mariella De Libero e diretto da Antonio Di Fede. Il Festival è nato nel 2008 da un’idea di Francesco Tomasiello, un giovane sannita diversamente abile che ha fatto della sua passione per il cinema, il teatro e le attività culturali uno strumento per dimostrare a se stesso e agli altri come la disabilità non rappresenti un limite alla creatività e alla partecipazione alle attività culturali e Sociali. Da allora ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il cinema è fatto per tutti coloro la cui curiosità è il più grande difetto”. Questa frase del regista francese Claude Lelouch raffigura in maniera totale l’anima del, il Concorso Internazionale del Cinemae promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, presieduta dalla Prof.ssa Mariella De Libero e diretto da Antonio Di Fede. Ilè nato nel 2008 da un’idea di Francesco Tomasiello, un giovane sannita diversamente abile che ha fatto della sua passione per il cinema, il teatro e le attività culturali uno strumento per dimostrare a se stesso e agli altri come la disabilità non rappresenti un limite alla creatività e alla partecipazione alle attività culturali ei. Da allora ...

