Il ritorno della moda anni 2000 è nelle mani di Ilary Blasi (Di martedì 16 marzo 2021) Ilary Blasi giovanissima nella mitica sigla del gioco tv Passaparola, andato in onda su canale 5 dal 1999 al 2008 e sempre condotto da Gerry Scotti, è il punto di partenza per ripensare a uno stile che sembrava cancellato dai guardaroba e che ora riaffiora tra le passerelle primavera estate 2021. Colpi di sole sul biondo miele, sopracciglia disegnate, pantaloni a zampa di elefante con vita bassissima e top tempestati di glitter. La ex velina Ilari Blasi, oggi conduttrice tv che annovera tra i suoi programmi il Grande Fratello Vip, Le Iene e oggi anche L’Isola dei famosi, moglie di Francesco Totti dal 2005 e mamma di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, è rimasta nell’immaginario quella ragazza dai look allegri, decisamente pop. Anche se negli anni il suo stile è maturato e mutato in favore di pantaloni dal taglio ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021)giovanissima nella mitica sigla del gioco tv Passaparola, andato in onda su canale 5 dal 1999 al 2008 e sempre condotto da Gerry Scotti, è il punto di partenza per ripensare a uno stile che sembrava cancellato dai guardaroba e che ora riaffiora tra le passerelle primavera estate 2021. Colpi di sole sul biondo miele, sopracciglia disegnate, pantaloni a zampa di elefante con vita bassissima e top tempestati di glitter. La ex velina Ilari, oggi conduttrice tv che annovera tra i suoi programmi il Grande Fratello Vip, Le Iene e oggi anche L’Isola dei famosi, moglie di Francesco Totti dal 2005 e mamma di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, è rimasta nell’immaginario quella ragazza dai look allegri, decisamente pop. Anche se negliil suo stile è maturato e mutato in favore di pantaloni dal taglio ...

Advertising

capuanogio : #Zidane sulle voci di ritorno di #Ronaldo al #RealMadrid: 'Sì, può essere. Conosciamo Cristiano, sappiamo la person… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic, ora c'è anche la convocazione: il c.t. della #Svezia Andersson l'ha inserito in lista. E lui posta: '… - LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'COVID, L'ANTICORPO MONOCLONALE GSK (PRODOTTO IN ITALIA) CHE FUNZIONA ANCHE CONTRO LE VARIA… - Radio1Rai : ??Zlatan Ibrahimovic @Ibra_official tornerà a vestire la maglia della nazionale svedese dopo quasi 5 anni. L'attacca… - sportli26181512 : Bayern-Lazio, Inzaghi: 'Percorso positivo, la Champions non deve essere un'eccezione': Le parole dell'allenatore bi… -