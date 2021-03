Il Principe Filippo ha superato anche questa | dimesso dall' ospedale

Advertising

MediasetTgcom24 : Gb, il principe Filippo dimesso dopo l'operazione al cuore #principefilippo - Agenzia_Ansa : Il principe Filippo lascia l'ospedale. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui cente… - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - andrewsword2 : RT @OsservaMy: È umano? #principereal - leone52641 : RT @SkyTG24: Gb, principe Filippo dimesso dall'ospedale: era ricoverato da un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Ha 99 anni ma ha la forza di un ragazzo. Ildi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, è stato dimesso dall'ospedale a un mese esatto dal suo ricovero a causa di un'infezione. Ne danno notizia i media britannici, ricordando ...Era ricoverato da circa un mese. Buckingham Palace: colpa di una infezione, non del . - -Nessuno zar si ritrovò ad affrontare così tanti tentativi di assassinio come Alessandro II: si salvò varie volte, prima di quell’attacco in un giorno di primavera del 1881 che si rivelò fatale. Abbiam ...Il principe Filippo è stato dimesso dall'ospedale dopo ventotto notti: il marito della Regina Elisabetta può tornare a casa ...