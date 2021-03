Il Premier: "Su vaccino Oxford dobbiamo muoverci con gli altri stati ue" (Di martedì 16 marzo 2021) Draghi avrebbe approvato lo stop alle somministrazioni del vaccino di AstraZeneca per muoversi analogamente agli altri paesi europei. vaccino AstraZeneca, Draghi: “Muoversi insieme agli altri paesi europei” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Draghi avrebbe approvato lo stop alle somministrazioni deldi AstraZeneca per muoversi analogamente aglipaesi europei.AstraZeneca, Draghi: “Muoversi insieme aglipaesi europei” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Premier vaccino Covid: il premier della Thailandia vaccinato con AstraZeneca Mentre quasi tutti i Paesi Ue hanno temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca il premier della Thailandia ha ricevuto stamane la sua prima dose del farmaco. Lo riporta il Guardian. "Ci sono persone che sono preoccupate", ha detto il primo ministr Prayuth ...

Astrazeneca, l'Europa stoppa il vaccino di Oxford: 'In via prudenziale, ma è sicuro' Il premier Johnson non difende solo a parole il vaccino ma tira dritto, puntando anche ad aumentare i ritmi dell'immunizzazione della popolazione. Già somministrati sull'isola di Albione i vaccini di ...

