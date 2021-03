Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 16 Marzo 2021 – Video (Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi ascoltiamo e riflettiamo su uno dei pensieri che ci ha lasciato Santa Teresa di Calcutta. “Abbiamo bisogno di trovare Dio, ed Egli non può essere trovato nel rumore e nella L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?ascoltiamo e riflettiamo su uno dei pensieri che ci ha lasciato Santadi Calcutta. “Abbiamo bisogno di trovare Dio, ed Egli non può essere trovato nel rumore e nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

