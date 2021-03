Il Pd non si lasci incantare dalle parole-fuffa dell’Imbonitore di Bibbona (Di martedì 16 marzo 2021) Il 27 marzo 2013 Enrico Letta era lì, proprio accanto a Pier Luigi Bersani, al tempo del primo streaming con i grillini, guidati dai capigruppo Vito Crimi e Roberta Lombardi, che a favore di webcam, replicando al discorsetto introduttivo del segretario del Pd, scandiva: «Mi sembrava di stare ad ascoltare una puntata di Ballarò, sono vent’anni che ascoltiamo queste parole». Proprio lei che oggi, quasi dieci anni dopo, fa ingresso nella giunta di Nicola Zingaretti, ovviamente come assessore alla «Transizione ecologica». Enrico Letta era di nuovo lì, appena qualche settimana dopo, davanti agli stessi Crimi e Lombardi, nel tentativo di convincerli a sostenere il suo governo, dopo il fallimento del tentativo di Bersani. Ma come spesso accade, il seguito non sarebbe stato all’altezza del primo episodio. Ugualmente insensato, solo più noioso e ripetitivo. Il neosegretario del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) Il 27 marzo 2013 Enrico Letta era lì, proprio accanto a Pier Luigi Bersani, al tempo del primo streaming con i grillini, guidati dai capigruppo Vito Crimi e Roberta Lombardi, che a favore di webcam, replicando al discorsetto introduttivo del segretario del Pd, scandiva: «Mi sembrava di stare ad ascoltare una puntata di Ballarò, sono vent’anni che ascoltiamo queste». Proprio lei che oggi, quasi dieci anni dopo, fa ingresso nella giunta di Nicola Zingaretti, ovviamente come assessore alla «Transizione ecologica». Enrico Letta era di nuovo lì, appena qualche settimana dopo, davanti agli stessi Crimi e Lombardi, nel tentativo di convincerli a sostenere il suo governo, dopo il fallimento del tentativo di Bersani. Ma come spesso accade, il seguito non sarebbe stato all’altezza del primo episodio. Ugualmente insensato, solo più noioso e ripetitivo. Il neosegretario del ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - berlusconi : Hanno un effetto gravissimo sulla vita di famiglie e imprese. Temo però che l’andamento del contagio non lasci altr… - gennaromigliore : Con @sruotolo1 presenteremo un’interrogazione al ministro Lamorgese sui fatti di Brusciano, dove il sindaco è stato… - FrancescoR_Casi : RT @berlusconi: Hanno un effetto gravissimo sulla vita di famiglie e imprese. Temo però che l’andamento del contagio non lasci altra strada… - GuyOverboard : Dire “sticazzi” alla Chiesa che non benedice unioni LGBT è doveroso. Ma il problema non è per noi, atei o non crede… -

Ultime Notizie dalla rete : non lasci Unioni gay non benedicibili. Stoppati i vescovi ribelli ...figli pellegrinanti in questo mondo' è anche vero che 'non benedice né può benedire il peccato' ma 'benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si lasci ...

La voce della Politica Dad fino al 27 marzo: il sindacato degli studenti chiede interventi tempestivi Come di consueto Il sindacato studentesco si impegnerà duramente per un rientro sicuro e in presenza, l'unica opzione per una didattica che non lasci indietro nessuno, ascoltando gli studenti e le ...

Vaticano: «Non è lecito benedire le unioni gay, anche stabili» Il Sole 24 ORE I vaccinati vanno lasciati liberi Oltre un mese è trascorso dall'insediamento del governo Draghi, molte cose sono cambiate, ed è cambiato in modo radicale il modo di governare, che ha abbandonato i toni paternalistici introdotti da Gi ...

...figli pellegrinanti in questo mondo' è anche vero che 'benedice né può benedire il peccato' ma 'benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si...Come di consueto Il sindacato studentesco si impegnerà duramente per un rientro sicuro e in presenza, l'unica opzione per una didattica cheindietro nessuno, ascoltando gli studenti e le ...Oltre un mese è trascorso dall'insediamento del governo Draghi, molte cose sono cambiate, ed è cambiato in modo radicale il modo di governare, che ha abbandonato i toni paternalistici introdotti da Gi ...