Il Papa nega la benedizione alle coppie gay | «Motivazione asettica»

(Di martedì 16 marzo 2021) No del Papa alla benedizione delle coppie gay. «È una disposizione sicuramente tecnica, ma impatta sulle vite di tante persone. Si benedice tutto, ma non una coppia omosessuale». Andrea Rubera portavoce dell’Associazione Cammini di Speranza che si propone come ponte fra la chiesa e le persone Lgbt reagisce così al responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede sulle benedizioni alle coppie dello stesso sesso. «La Chiesa», dice il testo che ha avuto il via libera di Papa Francesco, «non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso».

È molto probabile che stupisca il responso della Congregazione per la dottrina della fede che nega la possibilità di benedire le coppie omosessuali, perché l'immagine di un Papa Francesco progressista ha abituato tutti, ammiratori e avversari, alle sue aperture, spesso inaspettate. E non poteva essere diversamente dopo che nei primi tempi del suo pontificato Papa Francesco, a ... Per non concorrere a tale confusione la Chiesa nega la benedizione all'unione. I passi avanti della ... Ancora un no del Papa alla benedizione delle coppie gay. Il commento di Andrea Rubera portavoce dell'Associazione Cammini di Speranza ...