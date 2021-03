Il nuovo sogno della moda si chiama ecofuturismo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Palazzi con grandi saloni colmi di candelabri di cristallo e stucchi dorati percorsi da signorine agghindate per un ballo da debuttanti. Ma pure grandi spazi industriali con potenti fasci di luci e arredi techno, meglio se con pavimenti coperti da un sottile strato liquido dove avanzano colonie di farfalle notturne pronte per lussuosi rave. Tutto già visto, ma soprattutto - a fronte a una pandemia che pare non finire mai -tutto piuttosto stonato. A quale genere di “” si riferiscono queste messe in scena? Quali sarebbero i possibili (necessariamente anzi molti) acquirenti pronti ad assicurarsi a caro prezzo un pezzetto dell’immaginario offerto da questo quell’altro marchio dl lusso? Perché di certo un’auto d’epoca suscita sempre qualche curiosità, funziona bene forse per la passeggiata estiva sul lungo lago, per il resto… In un settore duramente colpito come ...