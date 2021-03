Il nuovo governo libico – il primo di unità nazionale dopo sette anni – ha giurato di fronte al Parlamento (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì il nuovo governo libico, il primo di unità nazionale dopo sette anni di divisioni, ha giurato di fronte al Parlamento. Il nuovo governo, risultato da negoziati mediati dall’ONU, ha sostituito i due governi che si erano divisi il controllo Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì il, ildidi divisioni, hadial. Il, risultato da negoziati mediati dall’ONU, ha sostituito i due governi che si erano divisi il controllo

