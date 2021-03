Il Napoli ha scelto il terzino del futuro (Di martedì 16 marzo 2021) A fine stagione il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio organico. Nel mirino per la fascia c’è Gabriel Gudmundsson del Groningen. Il ciclo Gattuso è destinato a finire, a fine stagione, qualora il Napoli non riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Finire, ancora una volta, in Europa League sarebbe, per il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 marzo 2021) A fine stagione ilè pronto a rivoluzionare il proprio organico. Nel mirino per la fascia c’è Gabriel Gudmundsson del Groningen. Il ciclo Gattuso è destinato a finire, a fine stagione, qualora ilnon riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Finire, ancora una volta, in Europa League sarebbe, per il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

