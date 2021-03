Il “mite” Letta si vendica: «I renziani? Categoria del passato». Poi va sul sicuro e attacca Salvini (Di martedì 16 marzo 2021) “Renzi non è nel Pd, quindi non ha peso nel Pd. I renziani? Io ho parlato con tante persone che sono democratiche. Queste sono categorie del passato”. Enrico Letta non usa i guanti di velluto. Ha appeno vestito i panni del salvatore della sinistra e già si mostra smanioso di rivincite. O vendette. Anche personali. A cominciare dall’ex segretario rottamatore. Che lo scansò da Palazzo Chigi senza tanti complimenti. Con la stessa disinvoltura con cui ha dato vita a Italia Viva. E ha mandato ko il governo Conte. Il mite Letta non ha dimenticato. “Enrico, stai sereno” prima del killeraggio ancora brucia al neosegretario dem. Che archivia i renziani come roba vecchia. Nella sua rivoluzione anti-correntizia (a parole) non c’è posto per loro. Letta va giù duro contro i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) “Renzi non è nel Pd, quindi non ha peso nel Pd. I? Io ho parlato con tante persone che sono democratiche. Queste sono categorie del”. Enriconon usa i guanti di velluto. Ha appeno vestito i panni del salvatore della sinistra e già si mostra smanioso di rivincite. O vendette. Anche personali. A cominciare dall’ex segretario rottamatore. Che lo scansò da Palazzo Chigi senza tanti complimenti. Con la stessa disinvoltura con cui ha dato vita a Italia Viva. E ha mandato ko il governo Conte. Ilnon ha dimenticato. “Enrico, stai sereno” prima del killeraggio ancora brucia al neosegretario dem. Che archivia icome roba vecchia. Nella sua rivoluzione anti-correntizia (a parole) non c’è posto per loro.va giù duro contro i ...

