“Il mio sedere…”. Elettra Lamborghini show: dimagrita per il Covid mostra com’è cambiato il suo corpo (Di martedì 16 marzo 2021) Da “Twerking Queen” a “Covid Queen”. La parabola di Elettra Lamborghini nell’ultima settimana è presto detta. La cantante ed ereditiera della nota azienda automobilistica avrebbe dovuto partecipare come opinionista al fianco di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi 2021. Ma la positività al coronavirus ha cambiato i suoi piani. E così la moglie di Afrojack ha partecipato al programma in collegamento da casa e non in studio, come era inizialmente previsto. Poco male, insomma. Intanto nelle sue ultime stories Elettra Lamborghini ha informato i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute. Tanto per cominciare la vip ha ammesso di prendere talmente tante medicine che ha spesso sonno. Va detto che al momento la malattia, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, non si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Da “Twerking Queen” a “Queen”. La parabola dinell’ultima settimana è presto detta. La cantante ed ereditiera della nota azienda automobilistica avrebbe dovuto partecipare come opinionista al fianco di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi 2021. Ma la positività al coronavirus hai suoi piani. E così la moglie di Afrojack ha partecipato al programma in collegamento da casa e non in studio, come era inizialmente previsto. Poco male, insomma. Intanto nelle sue ultime storiesha informato i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute. Tanto per cominciare la vip ha ammesso di prendere talmente tante medicine che ha spesso sonno. Va detto che al momento la malattia, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, non si è ...

Advertising

SalvoLicata5 : RT @MissRodriguez76: Succubi del mio sedere,farò un gruppo privato su telegram anche per voi..iscrizione 25€/mese x poter godere ogni giorn… - HAlgorithmic : @Sara_Nurchis Perché partite tutti sempre così aggressivi? Bastava solo un po' di calma e nel mio tweet avresti let… - AA79197885 : RT @CoppiaPassionF1: Per chi vuole avere fortuna questo weekend, dovrà fare RT del mio sedere. Chissà se funziona. - xxlongwayluke : Mi è appena tornata in mente quella volta in cui a Londra ho preso il caffè che aveva ordinato quello davanti a me… - rt_promo2k : RT @MissRodriguez76: Succubi del mio sedere,farò un gruppo privato su telegram anche per voi..iscrizione 25€/mese x poter godere ogni giorn… -