Il ministro Cingolani: "La fonte energetica universale? Le stelle" (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - L'energia del futuro? Le stelle. E tra 10 anni, se avremo lavorato bene, parleremo di questo, altro che batterie. E se l'idrogeno verde "è la regina delle soluzioni", la strada per raggiungere questo obiettivo non può che fare i conti con le condizioni attuali. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è anche, in qualche modo, il ministro della transizione energetica, e la sogna futuristica (ma mica tanto). "La vera fonte energetica universale saranno le stelle. L'universo funziona con la fusione nucleare, non con la fissione. Quella è la 'rinnovabile delle rinnovabili'. Abbiamo il dovere di potenziare il ruolo dell'Italia nei progetti internazionali perché è un treno che non dobbiamo perdere. Fra 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - L'energia del futuro? Le. E tra 10 anni, se avremo lavorato bene, parleremo di questo, altro che batterie. E se l'idrogeno verde "è la regina delle soluzioni", la strada per raggiungere questo obiettivo non può che fare i conti con le condizioni attuali. Ildella Transizione ecologica Robertoè anche, in qualche modo, ildella transizione, e la sogna futuristica (ma mica tanto). "La verasaranno le. L'universo funziona con la fusione nucleare, non con la fissione. Quella è la 'rinnovabile delle rinnovabili'. Abbiamo il dovere di potenziare il ruolo dell'Italia nei progetti internazionali perché è un treno che non dobbiamo perdere. Fra 10 ...

Advertising

giuliainnocenzi : Prima del ministro Cingolani ci ha pensato la Cina: nel 2016 il governo ha elaborato un piano per ridurre il consum… - Annalis80790333 : RT @StartMagNews: Non solo #idrogeno, fusione nucleare e batterie. Che cosa ha detto Roberto #Cingolani, ministro della Transizione ecologi… - lifestyleblogit : Il ministro Cingolani: 'La fonte energetica universale? Le stelle' - - borrillo62 : RT @StartMagNews: Non solo #idrogeno, fusione nucleare e batterie. Che cosa ha detto Roberto #Cingolani, ministro della Transizione ecologi… - StartMagNews : Non solo #idrogeno, fusione nucleare e batterie. Che cosa ha detto Roberto #Cingolani, ministro della Transizione e… -