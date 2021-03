Il ministro Bianchi: 'Stop all'esame 'lotteria', sarà una Maturità vera' (Di martedì 16 marzo 2021) 'Quella di quest'anno sarà una prova di Maturità vera: abbiamo abbandonato l'idea che si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di lotteria. I ragazzi avranno un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) 'Quella di quest'announa prova di: abbiamo abbandonato l'idea che si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di. I ragazzi avranno un ...

FrancescoLollo1 : @borghi_claudio Avanti con il cambiamento... di poltrona. #Miozzo si dedicherà alla scuola con il ministro #Bianchi… - ricpuglisi : Fino a oggi preferisco di gran lunga @AzzolinaLucia a Patrizio Bianchi come ministro dell'istruzione. E non credo di essere l'unico. - Deputatipd : RT @patriziaprestip: In @CD_cultura in videoconferenza con il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi su utilizzo fondi del #NextGenerati… - patriziaprestip : In @CD_cultura in videoconferenza con il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi su utilizzo fondi del… - CISLAbruzzoMoli : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… -