Il ministro Andrea Orlando indica priorità e nuovi obiettivi

Ultime Notizie dalla rete : ministro Andrea

Per il Reddito di emergenza si sta lavorando per allargare la base" perchè "ci sono persone che non possono accedere " allo strumento. Lo ha detto ildel Lavoro,Orlando, a Radio anch'io su Rai Radio 1 sottolineando che "purtroppo ci sono nuovi poveri, persone che si sono impoverite in questi mesi, persone che non hanno potuto ...Tranquillizza così ildel Lavoro,Orlando tutti coloro che temono di trovarsi senza lavoro e senza sostegni economici in questo momento di profonda crisi derivata dalla pandemia. ...Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Radio anch'io su Rai Radio 1 sottolineando che "purtroppo ci sono nuovi poveri, persone che si sono impoverite in questi mesi, persone che non ...ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco dei licenziamenti lo portiamo a giugno per i lavoratori che dispongono di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari, per gli altri si andrà fino a ottobre consentendo ...