Il Milan si regala Ibrahimovic anche per la Champions: pronto il rinnovo per un anno (Di martedì 16 marzo 2021) Trovato un Ibra così, non lo si lascia andare via. Il Milan vuol festeggiare i 40 anni dello svedese tenendoselo stretto, e giocherà la Champions dell’anno prossimo (l’ipotesi che non si qualifichi è abbastanza remota) col suo campione svedese. Repubblica scrive che “ormai Ibra ha praticamente deciso, resterà anche il prossimo anno, firmerà il rinnovo fino al 2022. I colloqui per l’accordo sono alla fase finale, ma la scelta sembra proprio fatta, con soddisfazione reciproca”. Se come è probabile l’obiettivo Champions verrà centrato Zlatan intascherà i 500mila euro di bonus previsti dall’attuale contratto. “Si stanno limando gli ultimi dettagli sul piano economico: ci sarà ovviamente una base fissa (al momento lo svedese guadagna 7.5 milioni netti), ma ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Trovato un Ibra così, non lo si lascia andare via. Ilvuol festeggiare i 40 anni dello svedese tenendoselo stretto, e giocherà ladell’prossimo (l’ipotesi che non si qualifichi è abbastanza remota) col suo campione svedese. Repubblica scrive che “ormai Ibra ha praticamente deciso, resteràil prossimo, firmerà ilfino al 2022. I colloqui per l’accordo sono alla fase finale, ma la scelta sembra proprio fatta, con soddisfazione reciproca”. Se come è probabile l’obiettivoverrà centrato Zlatan intascherà i 500mila euro di bonus previsti dall’attuale contratto. “Si stlimando gli ultimi dettagli sul piano economico: ci sarà ovviamente una base fissa (al momento lo svedese guadagna 7.5 milioni netti), ma ...

