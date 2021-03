Il ”messaggio nascosto” di Kate Middleton e William nelle letterine di George, Charlotte e Louis per Lady Diana (Di martedì 16 marzo 2021) Il 14 marzo nel Regno Unito si è celebrata la festa della mamma, e George, Charlotte e il piccolo Louis, i figli del principe William e di Kate Middleton, hanno fatto un bellissimo omaggio alla loro nonna, Diana Spencer, conosciuta da tutti come Lady Diana, scomparsa il 31 agosto del 1997 in un tragico incidente stradale avvenuto nel tunnel dell’Alma a Parigi. Nonostante gli anni trascorsi, la figura di Lady D è rimasta nel cuore di tutti e proprio in occasione della festa della mamma i tre principini le hanno dedicato tre biglietti, condivisi attraverso il profilo Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge. Cara nonna Diana, ti penso per la festa della mamma. Ti amo moltissimo. A papà manchi. Tanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il 14 marzo nel Regno Unito si è celebrata la festa della mamma, ee il piccolo, i figli del principee di, hanno fatto un bellissimo omaggio alla loro nonna,Spencer, conosciuta da tutti come, scomparsa il 31 agosto del 1997 in un tragico incidente stradale avvenuto nel tunnel dell’Alma a Parigi. Nonostante gli anni trascorsi, la figura diD è rimasta nel cuore di tutti e proprio in occasione della festa della mamma i tre principini le hanno dedicato tre biglietti, condivisi attraverso il profilo Instagram ufficiale dei duchi di Cambridge. Cara nonna, ti penso per la festa della mamma. Ti amo moltissimo. A papà manchi. Tanto ...

