Il latte materno protegge in bambini dalle allergie, ecco perché. Ricerca del Ceinge (Di martedì 16 marzo 2021) Il latte materno contiene un composto immunoregolatore che protegge i bambini dalle allergie. E’ quanto scoperto dai Ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate, che hanno analizzato una popolazione di 100 madri campane a cui è stato chiesto di donare un campione di latte nei primi mesi di allattamento e hanno individuato in esso un composto in grado di esercitare un’azione protettiva molto potente nei confronti delle patologie allergiche dei bambini. “Si chiama butirrato”, spiega Roberto Berni Canani, direttore del Laboratorio di Immunonutrizione del Ceinge e del Programma di Allergologia pediatrica del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Ilcontiene un composto immunoregolatore che. E’ quanto scoperto daitori del-Biotecnologie avanzate, che hanno analizzato una popolazione di 100 madri campane a cui è stato chiesto di donare un campione dinei primi mesi di allattamento e hanno individuato in esso un composto in grado di esercitare un’azione protettiva molto potente nei confronti delle patologie allergiche dei. “Si chiama butirrato”, spiega Roberto Berni Canani, direttore del Laboratorio di Immunonutrizione dele del Programma di Allergologia pediatrica del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. ...

