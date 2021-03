Il lato oscuro della Dad: in aumento disturbi alimentari e autolesionismo tra i ragazzi (Di martedì 16 marzo 2021) Lontani dalla scuola, dagli insegnanti, dai compagni di classe. Costretti da mesi a una vita alienante, dove la qualità della famigerata Dad, la Didattica a distanza, è paradossalmente l’ultimo dei problemi. Perché a pesare sugli studenti italiani sono soprattutto fattori psicologi che sfociano inizialmente in ansia e stress e possono arrivare, nei casi più gravi, a problemi di peso e forme di autolesionismo. A lanciare l’allarme è stato il ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari, mostrando i dati di un’emergenza che arriva a colpire anche i bambini a partire dai 9-10 anni. Nel primo semestre del 2020, dati alla mano, si è verificato un preoccupante aumento del 30% di casi di disturbi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 marzo 2021) Lontani dalla scuola, dagli insegnanti, dai compagni di classe. Costretti da mesi a una vita alienante, dove la qualitàfamigerata Dad, la Didattica a distanza, è paradossalmente l’ultimo dei problemi. Perché a pesare sugli studenti italiani sono soprattutto fattori psicologi che sfociano inizialmente in ansia e stress e possono arrivare, nei casi più gravi, a problemi di peso e forme di. A lanciare l’allarme è stato il ministeroSalute in occasioneGiornata nazionale dei, mostrando i dati di un’emergenza che arriva a colpire anche i bambini a partire dai 9-10 anni. Nel primo semestre del 2020, dati alla mano, si è verificato un preoccupantedel 30% di casi di...

