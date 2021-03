Il Giudice Sportivo stronca il Milan | 2 turni a Rebic e maxi multa a Donnarumma

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilsi è pronunciato come di consueto dopo la giornata di campionato prendendo i provvedimenti in merito alle squalifiche e alle multe per giocatori e allenatori di Serie A. Severe le decisioni soprattutto nei confronti delche dovrà fare a meno di Anteper due giornate. Espulso nei minuti finali della sfida, persa, contro il Napoli, il croato è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47esimo del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose".Come se non bastasse, sempre in casa del Diavolo, anche una sanzione per il portiereto di 10 mila euro "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei ...

MILANO - Ildopo le gare dell'ottava giornata di ritorno ha fermato in tutto sette giocatori. Tutti per una giornata, ad eccezione di Ante Rebic , cui sono stati comminati due turni di stop "Per ...... una giornata per Cuadrado della Juventus, Bruno Peres della Roma, Di Lorenzo del Napoli, Ramirez dalla Sampdoria, Glik e Schiattarella del Benevento MILANO - Ildott. Gerardo ...Il Giudice Sportivo si è pronunciato come di consueto dopo la giornata di campionato prendendo i provvedimenti in merito alle squalifiche e alle multe per giocatori e allenatori di Serie A. Severe le ...Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l'attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, "al 47° del ...