Il disagio per la movida vale 500 euro a testa al mese: condannato il Comune di Torino (Di martedì 16 marzo 2021) Sentenza pilota: risarcimento complessivo da 1,2 milioni di euro a un gruppo di abitanti di San Salvario Leggi su repubblica (Di martedì 16 marzo 2021) Sentenza pilota: risarcimento complessivo da 1,2 milioni dia un gruppo di abitanti di San Salvario

