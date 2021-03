Il Covid in Emilia-Romagna: calano i nuovi casi ma preoccupa la situazione degli ospedali (Di martedì 16 marzo 2021) Covid Emilia-Romagna 16 marzo 2021, la regione ancora nella morsa della pandemia anche se oggi si registra finalmente una diminuzione dei nuovi casi. Resta preoccupante invece la situazione degli ospedali, con un nuovo aumento dei ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva. (segue dopo la foto) Covid Emilia-Romagna 16 marzo 2021: nuovi casi e decessi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 304.314 casi di positività, 2.184 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021)16 marzo 2021, la regione ancora nella morsa della pandemia anche se oggi si registra finalmente una diminuzione dei. Restante invece la, con un nuovo aumento dei ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva. (segue dopo la foto)16 marzo 2021:e decessi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 304.314di positività, 2.184 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi ...

