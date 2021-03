Il conto della crisi: persi 289 miliardi di fatturato, ristorazione e turismo in ginocchio (Di martedì 16 marzo 2021) Un Paese paralizzato, immobile, inerme di fronte a una crisi economica che continua a picchiare durissimo e in attesa di aiuti da parte dello Stato che continuano a non arrivare mai. Con il bilancio complessivo che, nel frattempo, si fa sempre più pesante. Tra le fotografie scattate all’Italia della pandemia, c’è un dato che parla chiarissimo: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020 si è registrato un crollo di quasi 289 miliardi di imponibile, Iva compresa(-11,2%) rispetto a quello del 2019. Numeri che fanno ancora più impressione se rapportati con l’intero valore delle fatture elettroniche emesse due anni fa, che avevano raggiunto i 2.926 miliardi di euro. Da strumento per il contrasto all’evasione fiscale, la fattura elettronica si è così trasformata in termometro per monitorare lo stato di ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 marzo 2021) Un Paese paralizzato, immobile, inerme di fronte a unaeconomica che continua a picchiare durissimo e in attesa di aiuti da parte dello Stato che continuano a non arrivare mai. Con il bilancio complessivo che, nel frattempo, si fa sempre più pesante. Tra le fotografie scattate all’Italiapandemia, c’è un dato che parla chiarissimo: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020 si è registrato un crollo di quasi 289di imponibile, Iva compresa(-11,2%) rispetto a quello del 2019. Numeri che fanno ancora più impressione se rapportati con l’intero valore delle fatture elettroniche emesse due anni fa, che avevano raggiunto i 2.926di euro. Da strumento per il contrasto all’evasione fiscale, la fattura elettronica si è così trasformata in termometro per monitorare lo stato di ...

