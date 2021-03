Il colpo di coda dell' inverno che gela il sud Italia

Leggi su agi

(Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Sul nostro Paese irrompono correnti fredde settentrionali che continueranno a soffiare almeno per tutta la settimana, diventando via via più fredde e intense. L'aria fredda, oltre a provocare un caloe temperature che si trovano ampiamente sotto la media del periodo, genera anche una diffusa instabilità, soprattutto al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corsoa giornata odierna il tempo subirà un nuovo peggioramento. Sin dal mattino alcuni temporali interesseranno il palermitano, il messinese e il reggino, ma dal pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno anche il resto del Sud con altri temporali, possibili grandinate e addirittura la neve che potrà scendere sugli Appennini sotto i 900 metri. I fenomeni inoltre potrebbero risalire le coste adriatiche fino a influenzare il Molise e l'Abruzzo e quelle tirreniche fino a ...