Il City vola contro il Mönchengladbach e si candida per la vittoria finale

Advertising

zazoomblog : Atalanta niente impresa: vince il Real 3-1. Anche il City vola ai quarti - #Atalanta #niente #impresa: #vince - passionepremier : Champions League, il City vince e vola ai quarti: eliminato il M’Gladbach - PremierShowIT : Il Manchester City vola tra le prime 8 d'Europa: dopo il 2-0 dell'andata i Citizens si ripetono ancora sul neutro d… - ItaSportPress : Atalanta, niente impresa: vince il Real 3-1. Anche il City vola ai quarti - - toMMilanello : ?? TUTTO FACILE PER IL CITY Pep vola ai quarti, vincendo nettamente anche il ritorno. Esce di scena il Borussia Mö… -

Ultime Notizie dalla rete : City vola

Il tabellino di Manchester- Borussia Monchengladbach 2 - 0 Guardiola ai quarti La sfida viene messa subito sui binari giusti dopo neanche 20 minuti con l'uno - due firmato da un sinistro ..."Domani proveremo a vincere per andare ai quarti di finale. Questo è l'unico obiettivo che ho". Nonostante il campionato in tasca, il tecnico del ManchesterPep Guardiolabasso alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, battuto 2 - 0 all'andata. "Ha buone armi, Ha la qualità ...Il Manchester City accede ai quarti di finale di Champions League. La formazione di Guardiola elimina il Borussia Monchegladbach grazie alle reti di Kevin De Bruyne (autore di un gol spettacolare ...Il City batte con lo stesso risultato dell'andata il Gladbach e stacca il pass per i quarti di Champions: in goal De Bruyne e Gundogan nei primi 18'.