Il City chiude la pratica ‘Gladbach | Guardiola ai quarti di Champions 2-0

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Manchestersblocca la sfida di ritorno contro il Borussia Moenchengladbach dopo 12? con De Bruyne, il belga rilascia un sinistro potente e preciso, che tocca la traversa e si insacca nell’angolo alla destra di Sommer. Al 18? la squadra ditrova la rete del 2-0: percussione centrale di Foden, che apre a destra per Gundogan. Il centrocampista tedesco infila il portiere avversario nell’angolino sinistro. Nella ripresa la squadra di Rose dovrebbe segnare quattro gol per qualificarsi, ma i Citizens gestiscono in tranquillità il vantaggio e finisce così: 2-0 come all’andata e pass per idi finale ottenuto senza grossi patemi. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.