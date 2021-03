Il cambio di rotta con Draghi non c’è stato | il virus non conosce schieramento politico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) di Donatello D’Andrea Da lunedì quasi tutta Italia è tornata in zona rossa con l’eccezione della Sardegna e qualche puntino arancione sulla mappa. Chi si aspettava undicon Marioè rimasto deluso. Chi credeva che con undi governo si sarebbe riaperto tutto oggi grida di nuovo alla dittatura. Chi, invece, non aveva perso il contatto con la realtà guarda con preoccupato silenzio ciò che potrebbe essere considerato come l’inevitabile e si arrabbia per il mese perduto dietro a una crisi di governo che grida ancora vendetta. Bar e ristoranti chiusi, le palestre restano chiuse, dopo aver dato l’illusione di poter riaprire, le scuole richiudono e nessuno parla più del “piano scuole” di. Gli spostamenti sono vietati. È colpa di? Assolutamente no. La ...