Ibrahimovic torna in Nazionale, l'annuncio è a modo suo: "il ritorno di Dio" [FOTO] (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è impegnato a recuperare da un infortunio, lo svedese non è sceso in campo nelle ultime partite del Milan, ma può festeggiare la convocazione con la Svezia. L'assenza dell'attaccante è stata pesantissima e si è sentita soprattutto nella sfida contro il Napoli, la sconfitta ha complicato la corsa verso lo scudetto e la squadra di Pioli dovrà garantirsi la qualificazione in Champions League nelle prossime partite. Ibra è stato un assoluto protagonista dell'edizione di Sanremo, il futuro è assicurato anche nel mondo dello spettacolo. L'attaccante adesso è concentrato sul campo e l'obiettivo è ancora quello di togliersi tante soddisfazioni. Ibrahimovic convocato in Nazionale FOTO di Fredrik Sandberg / AnsaNel frattempo è arrivata anche l'ufficialità della convocazione con la Nazionale

