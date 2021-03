Ibrahimovic di nuovo in nazionale dopo 5 anni: “Dio è tornato” (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2016 l’ultima partita di Ibra con la Svezia, ora il ct Andersson l’ha inserito nella lista per le partite contro Georgia, Kosovo e Estonia “È un ottimo calciatore, il migliore che abbiamo avuto in Svezia. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra” – così chiosa il ct Andersson per giustificare (semmai ce ne fosse bisogno), la convocazione in nazionale di Zlatan Ibrahimovic dopo 5 anni dall’ultima volta. Ibra non gioca in nazionale dal 2016 e scendendo in campo in almeno uno dei match in programma diventerà il più anziano calciatore ad aver vestito la maglia della selezione scandinava. Una chiamata straordinaria forse scaturita dalla necessità della Svezia di agguantare la qualificazione ai Mondiali 2022. Contro ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2016 l’ultima partita di Ibra con la Svezia, ora il ct Andersson l’ha inserito nella lista per le partite contro Georgia, Kosovo e Estonia “È un ottimo calciatore, il migliore che abbiamo avuto in Svezia. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra” – così chiosa il ct Andersson per giustificare (semmai ce ne fosse bisogno), la convocazione indi Zlatandall’ultima volta. Ibra non gioca indal 2016 e scendendo in campo in almeno uno dei match in programma diventerà il più anziano calciatore ad aver vestito la maglia della selezione scandinava. Una chiamata straordinaria forse scaturita dalla necessità della Svezia di agguantare la qualificazione ai Mondiali 2022. Contro ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic a inizio settimana prossima avrà un nuovo controllo medico (dopo quello avuto ieri, con buoni risultat… - tuttoatalanta : Di nuovo in Nazionale e commento a modo suo. Ibrahimovic: 'Il ritorno di Dio' - infoitsport : Di nuovo in Nazionale e commento a modo suo. Ibrahimovic: 'Il ritorno di Dio' - YBah96 : RT @AndreaPropato: Siamo ai dettagli per il rinnovo di #Ibrahimovic. Lo svedese sarà rossonero anche l'anno prossimo. Nuovo accordo con bas… - aribaus : RT @AndreaPropato: Siamo ai dettagli per il rinnovo di #Ibrahimovic. Lo svedese sarà rossonero anche l'anno prossimo. Nuovo accordo con bas… -