Ibrahimovic convocato dalla Svezia: "Il ritorno di Dio" (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic torna nella nazionale svedese dopo 5 anni, e lo annuncia a modo suo sui social: "Il ritorno di Dio". Ibra lo ha pubblicato dopo l'ufficialità del suo ritorno nella Svezia. La mossa,... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatantorna nella nazionale svedese dopo 5 anni, e lo annuncia a modo suo sui social: "Ildi Dio". Ibra lo ha pubblicato dopo l'ufficialità del suonella. La mossa,...

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale #Ibrahimovic convocato in Nazionale, lo ha appena annunciato il ct della Svezia - SkySport : Ibrahimovic pronto a tornare in Nazionale: pre-convocato dalla Svezia per le prossime gare - SkySport : ULTIM'ORA IBRAHIMOVIC CONVOCATO DALLA SVEZIA Per qualificazioni mondiali e amichevole di fine marzo #SkySport… - leoberthi : RT @Adnkronos: #Ibrahimovic torna in Nazionale, convocato dalla Svezia - Adnkronos : #Ibrahimovic torna in Nazionale, convocato dalla Svezia -