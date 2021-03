Ibra convocato dalla Svezia. Zlatan celebra a modo suo: 'Il ritorno di Dio' (Di martedì 16 marzo 2021) Ora c'è anche l'ufficialità: Zlatan Ibrahimovic è stato inserito nella lista del c.t. Janne Andersson per le partite che la Svezia disputerà contro Georgia a Kosovo (qualificazioni mondiali, 25 e 28 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Ora c'è anche l'ufficialità:himovic è stato inserito nella lista del c.t. Janne Andersson per le partite che ladisputerà contro Georgia a Kosovo (qualificazioni mondiali, 25 e 28 ...

Advertising

PeppeFarano : RT @MarcoReNer_azz: Ibra convocato con la Nazionale. Ufficiale. Raiola fenomeno. Si fa pagare quanto? 5/6/7 milioni di euro all’anno per un… - MMassy86 : @TURCO10ACM @battitomilan7 Convocato nella propria nazionale, la società c'entra niente e Ibra se ha la chiamata av… - Eurosport_IT : 'Il ritorno di Dio' cit Zlatan #Ibrahimovic Ibra torna in Nazionale, non vestiva la maglia della Svezia dal 22 giu… - napolista : Ibra convocato dalla Svezia dopo 5 anni. Lui resta umile: “Il ritorno di Dio” Mancava in nazionale dal 2016. Il ct… - sportli26181512 : Ibra torna in Nazionale: convocato dalla Svezia per amichevoli e qualificazioni mondiali: L'attaccante è stato conv… -