Ibra convocato dalla Svezia dopo 5 anni. Lui resta umile: "Il ritorno di Dio" (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. dopo 5 anni. Il Ct della Svezia Andersson lo ha convocato per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo, in programma il 25 e il 28 marzo, e per l'amichevole contro l'Estonia, mercoledì 31. L'ultima presenza di Ibra risale ad una sconfitta per 1-0 contro il Belgio che sancì l'uscita di scena della Svezia dall'Europeo 2016. TRUPPEN! Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021 Ibra, dal canto suo, ha commentato sui social con la solita sobrietà: "Il ritorno di Dio". L'articolo ilNapolista.

