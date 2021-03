I vaccini restano l’unica arma fondamentale contro il Covid. Speranza: “Giusto avere cautela e prudenza. L’Ema analizzi i dati e ci dia risposte per ripartire in sicurezza” (Di martedì 16 marzo 2021) “I vaccini sono e restano l’arma fondamentale per potere uscire da questi mesi così difficili, noi crediamo fortemente nei vaccini e nella campagna vaccinale, la decisione assunta ieri, dalla Germania, è di natura precauzionale e riguarda solo uno dei vaccini, Astrazeneca. C’è stato un confronto dopo la decisione della Germania, in Europa, che ha portato ad una misura di natura esclusivamente precauzionale”. E’ quanto ha detto al Corriere il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando di vaccini e del blocco delle somministrazioni del farmaco Astrazeneca. “La decisione di ieri – ha spiegato il ministro della Salute parlando del divieto imposto dall’Aifa – di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) “Isono el’per potere uscire da questi mesi così difficili, noi crediamo fortemente neie nella campagna vaccinale, la decisione assunta ieri, dalla Germania, è di natura precauzionale e riguarda solo uno dei, Astrazeneca. C’è stato un confronto dopo la decisione della Germania, in Europa, che ha portato ad una misura di natura esclusivamente precauzionale”. E’ quanto ha detto al Corriere il ministro della Salute, Roberto, parlando die del blocco delle somministrazioni del fco Astrazeneca. “La decisione di ieri – ha spiegato il ministro della Salute parlando del divieto imposto dall’Aifa – di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa ...

