"I sintomi a cui fare attenzione se avete ricevuto AstraZeneca": la lettera dell'Autorità per i medicinali danese (Di martedì 16 marzo 2021) Lividi sospetti e sanguinamento che non si ferma. Sono alcuni dei segni a cui l'Autorità per i medicinali danese invita a prestare attenzione in una lettera indirizzata a chi è stato sottoposto a somministrazione del vaccino AstraZeneca negli ultimi 14 giorni. La Danimarca è stato uno dei primi paesi a sospendere il vaccino anglo-svedese la scorsa settimana. Ora la Danish Medicines Agency afferma che "insieme con l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali" sta "studiando alcuni casi, molto rari ma seri, di persone che hanno riportato sintomi concomitanti, come livello basso di piastrine nel sangue, emorragie e coaguli di sangue dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca". Ma al momento, tranquillizza la ...

